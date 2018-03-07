ولي العهد يصل إلى العاصمة البريطانية

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله العاصمة البريطانية لندن وزير الخارجية البريطاني السيد بوريس جونسون والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز .

كما كان في استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن فرحان وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سلطان بن جلوي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن ناصر بن فرحان وصاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن فرحان وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالعزيز بن تركي وصاحب السمو الأمير سعود بن فيصل بن هذلول .

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان .

ويضم الوفد المرافق معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف ومعالي نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح.