الطلبات الإلكترونية للرخص الإنشائية في الرياض ترتفع 41 % خلال فبراير

كشفت مؤشرات قياس أداء أعمال البلديات التابعة لأمانة منطقة الرياض عن ارتفاع في أعداد الطلبات الإلكترونية للرخص الإنشائية والقرارات المساحية والرخص المهنية خلال شباط (فبراير) الماضي مقارنة بعدد الطلبات التي تلقتها البوابة الإلكترونية خلال كانون الثاني (يناير) 2018.

وأوضحت مؤشرات قياس الأداء لشهر شباط (فبراير) ارتفاع عدد الطلبات التي تلقتها البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية بنسبة 41 في المائة، مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، حيث بلغت 5253 طلبا إلكترونيا، وجرى إنجاز ما نسبته 91 في المائة، ولا تزال 7 في المائة تحت الإجراء، فيما لا تجاوز نسبة المتأخر منها 2 في المائة.

وأظهرت المؤشرات ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، على الطلبات الإلكترونية للرخص المهنية لشهر شباط (فبراير) مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) ضمن نطاق 15 بلدية فرعية في مدينة الرياض، حيث بلغت أعداد الطلبات 8459 طلبًا إلكترونيًا، أنجز منها ما نسبته 86 في المائة، ولا تزال 11 في المائة من الطلبات تحت الإجراء، فيما لم تتخطّ نسبة الطلبات المتأخرة 3 في المائة من العدد الإجمالي. وحققت الطلبات على الرخص المهنية في بلديات محافظات منطقة الرياض ارتفاعًا لشهر شباط (فبراير) من العام الحالي بنسبة 3 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت أعدادها 3068 طلبا، أنجز منها ما نسبته 58 في المائة، فيما لا تزال 23 في المائة تحت الإجراء، وبلغت نسبة المتأخرة 19 في المائة. يذكر، أن مؤشرات قياس الأداء تقدم معلومات تفصيلية توضح إجمالي الطلبات الإلكترونية على الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة، وتصنف الطلبات حسب نطاقها البلدي، ووفق حالتها الإنجازية، وتتيح لمسؤولي البلديات الاطلاع على مستوى إنتاجية بلدياتهم، وتزود المسؤولين في الأمانة بالأرقام الدقيقة لاتخاذ القرار المناسب للارتقاء بجودة تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.