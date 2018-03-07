شركة صلب يابانية تقر بالتلاعب في بيانات عملاء 50 عاما

أقرت كوبي ستيل اليابانية بأنها ظلت تتلاعب في بيانات على مدار نحو خمسة عقود، وكشفت أيضا عن قضايا غش جديدة في تسليط للضوء على التحديات التي تواجهها الشركة التي تأسست قبل نحو 112 عاما والغارقة في إخفاقات تتعلق بالامتثال وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

وقالت ثالث أكبر شركة لإنتاج الصلب في اليابان، إن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه متحملا المسؤولية عن فضيحة التلاعب الواسعة النطاق، التي ظهرت إلى العلن العام الماضي، على الرغم من استمرار الشكوك بشأن ثقافة الشركة واحتمال فرض غرامات عليها في المستقبل. واعترفت كوبي ستيل، التي تورد قطاعات الصلب إلى شركات صناعة السيارات والطائرات والقطارات في أنحاء العالم، العام الماضي بتوريد منتجات بمواصفات غير صحيحة إلى نحو 500 عميل، ما أحدث حالة بلبلة في قطاع سلاسل الإمداد العالمي. وقالت الشركة في إعلان نتائج تحقيق أجرته لجنة خارجية على مدار أربعة أشهر إنها اكتشفت أيضا قضايا جديدة تتعلق بعدم الملاءمة، وهو ما من شأنه أن يزيد إجمالي عدد العملاء المتأثرين إلى 605 عملاء بما في ذلك 222 عميلا في الخارج. وقال هيرويا كاواساكي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المستقيل، في مؤتمر صحفي "أشعر بمسؤولية ثقيلة، إذ تسبب التلاعب في بياناتنا في مشكلات للعديد من العملاء"، مضيفا "قدمت استقالتي، مع اعتقادي بأنه ينبغي فرض إجراءات وقائية في ظل إدارة جديدة".

وقالت الشركة إن كاواساكي سيغادر منصبه في الأول من نيسان (أبريل) فيما سيقرر مجلس الإدارة من سيخلفه قريبا، مشيرة إلى أن أفعال غير ملائمة جرت على نطاق واسع بمعرفة ومشاركة الكثيرين بما في ذلك إدارة الشركة.

كما أعلنت كوبي ستيل، استقالة أكيرا كانيكو نائب الرئيس التنفيذي، وخفضا مؤقتا لرواتب ما يصل إلى 80 في المائة من جميع المديرين الداخليين والمسؤولين التنفيذيين.