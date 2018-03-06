أبخرة عوادم المركبات تزيد من خطر الأزمات القلبية

يمكن لأبخرة عوادم المركبات أن تضر بصحة الإنسان حتى في البيئات النظيفة نسبياً، وتوصلت دراسة إلى أن الزيادة السريعة في نسبة أكسيد النيتروجين في الهواء تزيد من خطر التعرض لأزمة قلبية.

وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة ينا في ألمانيا :"لقد فوجئنا بمدى وضوح هذا الارتباط".

ووجد العلماء أن خطر النوبات القلبية الحادة يتضاعف عندما يزداد تركيز أكسيد النيتروجين بمقدار 20 ميكروجراما في غضون يوم واحد.

واختار الباحثون مدينة ينا وسط ألمانيا لإجراء الدراسة لأنها مدينة نظيفة نسبياً، وأشارت الدراسة إلى أنه خلال فترة الملاحظة التي امتدت لثمانية أعوام، كانت هناك أيام قليلة فقط لم تف خلالها المدينة بالمعايير الأوروبية لجودة الهواء.