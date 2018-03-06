"سيبور" الروسية تستهدف إقامة مشروع للمطاط مع أرامكو السعودية

قال رئيس شركة البتروكيماويات الروسية العملاقة سيبور إن الشركة تجري محادثات مع أرامكو السعودية لإقامة مشروع لإنتاج المطاط الصناعي، في تحرك يلقي الضوء على تنامي التعاون بين السعودية العضو البارز في أوبك وروسيا أكبر مُصدر للنفط من خارج المنظمة.

وأقامت روسيا والسعودية علاقات أوثق في العامين الأخيرين في الوقت الذي سعتا فيه إلى دعم أسعار النفط عبر خفض الإنتاج.

وقال ديمتري كونوف الرئيس التنفيذي لسيبور للصحفيين "الحوار السعودي الروسي سرع المشروع على الأرجح، رغم أننا بدأنا النقاش قبل نحو أربع سنوات".

ووقعت الشركتان مذكرة تعاون العام الماضي حين زار الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا لكنهما لم تعلنا تفاصيل المشروع حتى الآن.

وقال كونوف إن سيبور تمتلك تقنية المطاط الصناعي وتتطلع إلى تصديرها في ظل انخفاض توافر اللقيم في روسيا وتدني نمو الطلب في الداخل.

وقال كونوف إن توافر اللقيم على نحو جيد في السعودية ونمو الأسواق الآسيوية قد يضفي جاذبية على المشروع.

وقال إن من المرجح أن يضم المشروع شركات أخرى لأنه يحتاج إلى تقنيات لا تحوزها سيبور ولا أرامكو.