الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع "فاير آي" المختصة في مجال الأمن الإلكتروني

أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "فاير آي" (Fire Eye) المختصة في مجال الأمن السيبراني والإلكتروني، بهدف إتاحة مواد تعليمية وتدريبية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة مشتركة بين الجهتين. ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومن جانب الشركة نائب رئيسها بيل روبينس. وتضمنت بنود المذكرة إتاحة الوصول إلى محتوى خاص عبر موقع الشركة. وتنظيم فعاليات مشتركة والإسهام في تطوير مهارات الموهوبين. وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء جيل تقني مطلع عن طريق توفير مواد تدريبية وتنظيم فعاليات في هذا المجال، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.