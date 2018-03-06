الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع "فاير آي" المختصة في مجال الأمن الإلكتروني

أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "فاير آي" (Fire Eye) المختصة في مجال الأمن السيبراني والإلكتروني، بهدف إتاحة مواد تعليمية وتدريبية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة مشتركة بين الجهتين. ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومن جانب الشركة نائب رئيسها بيل روبينس. وتضمنت بنود المذكرة إتاحة الوصول إلى محتوى خاص عبر موقع الشركة. وتنظيم فعاليات مشتركة والإسهام في تطوير مهارات الموهوبين. وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء جيل تقني مطلع عن طريق توفير مواد تدريبية وتنظيم فعاليات في هذا المجال، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.
محليات
- بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود يستغرب ما نشرته عنه"نيويورك تايمز"
- "الإسكان" تبدأ توزيع 800 فيلا في أربع مدن
- قطريون يرفعون صوتهم: #ارحل_ياتميم
- الحقيل: "قرار مجلس الوزراء" سيعجل في زيادة المنتجات العقارية ويسرع حصول المواطنين على السكن المناسب
- "التقاعد" و"التأمينات الاجتماعية" تحددان موعد صرف معاشات المتقاعدين وفق التقويم الميلادي
- المؤسسة العامة للتقاعد: معاشات التقاعد ستُصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي
- وزارة الداخلية: العثور على حطام طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه
- «التعليم» تحظر الدراسة في 315 جامعة عالمية.. 88 % منها في أمريكا
- القحطاني: الغمة عن الخليج ستنجلي.. وحساب عسير لمرتزقة #القائمة_السوداء
- 13 رمزا سريا تفتح ميزات خفية في هاتفك
أضف تعليق