البورصة المصرية تواصل تسجيل أرقام قياسية

واصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية لدى إغلاق تعاملات اليوم ، على صعيد المؤشرات ليقترب رأسمالها السوقي من التريليون جنيه مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية .



وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر11 مليار جنيه ليصل إلى 3ر940 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 9ر1 مليار جنيه .



وقفز مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 99ر1 % لينهي التعاملات عند 26ر16022 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، كما ارتفع مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 44ر881 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا ليقفز بنسبة 5ر1 % ليغلق عند مستوى 73ر2163 نقطة .