روسيا تتوقع أن تتوازن سوق النفط في النصف الثاني من 2018

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي تيكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن موسكو تتوقع أن تعود سوق النفط إلى التوازن في النصف الثاني من 2018 .

ونقلت الوكالة عن تيكسلر قوله إن روسيا لا تنوي الإنضمام إلى منظمة أوبك لأنها لا تحتاج إلى هذا من أجل تنسيق إجراءاتها مع الدول المنتجة للنفط.

ونقلت الوكالة عن تيكسلر قوله أيضا إن روسيا تعتزم الحفاظ على حصتها في سوق النفط على الرغم من تناقص احتياطيات الخام في سيبيريا.