"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول اليوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بفعل احتمالات محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ومقاومة متزايدة للتعرفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 108.53 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 24983.29 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 10.17 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 2731.11 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 35.81 نقطة، أو 0.49 بالمئة، 7366.51 نقطة.