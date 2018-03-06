ولي العهد والرئيس المصري يشاهدان عرضا مسرحيا في دار الأوبرا

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دار الأوبرا المصرية.

ولبّى الأمير محمد بن سلمان، دعوة الرئيس السيسي، لمشاهدة العرض المسرحي "سلم نفسك"، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحظى المسرحية التي يقدمها عدد من الممثلين الشباب في مصر، بجماهيرية واسعة، وبخاصة في أوساط المثقفين، إذ إنها نتاج مشروع لتأهيل الشباب الموهوبين على التمثيل ضمن ورشة الإبداع التي تشرف عليها وزارة الثقافة المصرية.

وتتناول المسرحية، موضوعات اجتماعية مختلفة، وتنتقد غياب بعض الأخلاقيات والسلوكيات في التعامل بين الناس، فضلا عن تشعب وسائل التواصل الاجتماعي في حياة البشر، كما تتعرض لقضايا "الإرهاب" والجهود التي تبذلها أجهزة الأمن في مواجهة العناصر المتطرفة، ويعتمد فريق العمل على تقديم ألوان مختلفة من الفنون إلى جانب التمثيل، مثل الحركة، والارتجال، والاستعراض والغناء.