.. وتوقع مع «نوكيا» مذكرة تفاهم لتدشين تجارب الـ5G لأول مرة في المملكة

وقعت شركة اتحاد اتصالات موبايلي مذكرة تفاهم مع شركة نوكيا وذلك لإطلاق تجارب الـ5G لأول مرة في المملكة، وقد تم توقيعها مؤخرا في برشلونة حيث وقع من جهة موبايلي الرئيس التنفيذي المهندس أحمد أبودومة، ومن جهة نوكيا الرئيس التنفيذي للعمليات بنوكيا آشيش شودري.

هذا وتنوي موبايلي ونوكيا التشارك في رؤية استراتيجية لتطوير الجيل الخامس 5G نحو الجيل القادم لشبكة النطاق العريض المتقدمة، فيما احتوت مذكرة التفاهم على إدخال تقنيات جديدة على أبراج موبايلي مثل تقنيات LTE 4.5G و G4.9، وتقنية الجيل الخامس5 Gإضافة إلى تحديث تقنيات نقل المعلومات (لكل من الآلياف البصرية وبروتوكول الإنترنت)، وتكنولوجيا الاتصال اللاسلكي الثابت، بما في ذلك تقنية FastMile وتقنية PON اللاسلكية.

الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أكد قائلا "نعمل في موبايلي على تحقيق أحد محاور الرؤية والذي نص على أن المملكة العربية السعودية تسعى لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في مختلف مناطق المملكة وتحسين جودة الاتصال ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإننا نعمل حاليا على توقيع مذكرات تفاهم مع نوكيا وعدة شركات تحمل سجلا حافلا في تدشين التقنيات الحديثة على أبراج شركات الاتصالات".

وتأتي مذكرة التفاهم هذه إسهاما من موبايلي في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في أن تصل تقنيات المملكة مهيئة لأي تكنولوجيا جديدة تحدث في صناعة الاتصالات العالمية.