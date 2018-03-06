المركز السعودي لسلامة المرضى وصيدليات النهدي ينظمان المؤتمر السعودي للاستخدام الآمن للمضاد الحيوي

انطلقت أخيرا، فعاليات المؤتمر السعودي للاستخدام الآمن للمضاد الحيوي، الذي هدف إلى توجيه المجتمع نحو الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، والتوعية بمنع صرفها دون وصفة طبية. ونظم المؤتمر المركز السعودي لسلامة المرضى وصيدليات النهدي، بشراكة نجاح استراتيجية مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية في الرياض.

وانطلق المؤتمر بكلمة ترحيبية من ممثلي المركز السعودي لسلامة المرضى وصيدليات النهدي، وبعدها قدمت البروفيسورة بينيديتا اليغرانزي، منسقة وحدة منع ومكافحة العدوى في منظمة الصحة العالمية، عرضا تقديميا يتناول قضية "مقاومة المضادات الحيوية وأثرها الشامل"، تلاها الدكتور عبدالإله الهوساوي، المدير العام لمركز سلامة المرضى، الذي قدم عرضا تقديميا بعنوان "مقاومة مضادات الميكروبات و"رؤية 2030": تحديات وفرص"، كما تضمن المؤتمر مشاركة متحدثين آخرين تناولوا جوانب مختلفة من الاستخدام الآمن للمضاد الحيوي، إلى جانب ثلاث جلسات حوار أثرت فعاليات المؤتمر من خلال المداخلات وتبادل وجهات النظر.

وفي تعليق له، قال الدكتور عبدالإله الهوساوي، المدير العام لمركز سلامة المرضى، "لقد أحدثت المضادات الحيوية ثورة في عالم الطب، ومكنتنا من علاج الأمراض المعدية القاتلة، بل أتاحت الفرصة لظهور اكتشافات طبية أخرى، مثل الاستفادة من العلاج الكيميائي لمعالجة السرطان، وزراعة الأعضاء، وغيرها. ونحن في المركز السعودي لسلامة المرضى، وضمن جهودنا للإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030"، وقعنا اتفاقية مع سلسلة صيدليات النهدي تتضمن عديدا من البنود المهمة للسير في القطاع الصحي إلى أعلى المستويات لتحقيق مجتمع صحي وحيوي، ومن ضمن هذه البنود توعية وتثقيف المجتمع بالاستخدام الآمن للمضاد الحيوي".