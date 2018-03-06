موظفو وموظفات «الراجحي» يتطوعون في اليوم العالمي لسرطان الأطفال

نظم مصرف الراجحي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لهذا العام، برنامجا متكاملا بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال تضمن عديدا من الأنشطة التطوعية للموظفين والموظفات في منطقة الرياض ومنطقة عسير ومدينة جدة.

واشتمل البرنامج على عديد من النشاطات داخل المستشفيات، كما اشتملت الزيارات على مسابقات وبرامج ثقافية وترفيهية، وقام الموظفون والموظفات بزيارة الأطفال المنومين وقضاء بعض الوقت معهم وتقديم الهدايا لهم.

وقد أبدى المتطوعون والمتطوعات سعادتهم الغامرة للمشاركة بهذه الفعالية التي توثق العلاقة بين المصرف والمجتمع من جهة وبين منسوبي المصرف وأفراد المجتمع من جهة أخرى لا سيما هذه الفئة من الأطفال المرضى.

وتتسق جهود المصرف في تكثيف العمل التطوعي مع "الرؤية السعودية 2030" التي جاء من أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، كما تتوافق مع طبيعة المجتمع وثقافته التي تحث على التعاون والتكاتف في الأعمال التي تخدم الصالح العام.

الجدير بالذكر أن هذا النشاط يندرج تحت نشاطات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي للعام 2018 وهو بداية لعديد من البرامج التي تم اعتمادها على مدار العام لتخدم معظم شرائح المجتمع في جميع المناطق في المملكة العربية السعودية.