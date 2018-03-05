الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تراجع وسط مخاوف من حرب تجارية

انخفضت الأسهم الأمريكية مع بدأ تعاملاتها اليوم الاثنين واستمرار قلق المستثمرين من زيادة احتمال نشوب حرب تجارية عالمية في أعقاب تهديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض رسوم ضخمة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 141.26 نقطة أو 0.58 في المئة إلى 24396.8 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.75 نقطة أو 0.47 في المئة إلى 2678.5 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 33.64 نقطة أو 0.46 في المئة إلى 7224.22 نقطة.

