"البيئة": لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9907 عينات، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 149 حالة، في حين جرى التخلص من 3372 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى تلقيها 5 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 14 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية