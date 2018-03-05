المركز السعودي للتحكيم التجاري يعين ميرة رئيسا تنفيذيا للمركز

أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري “SCCA”، ياسين بن خالد خياط، أنه تم تعيين الدكتور حامد بن حسن ميرة بمنصب الرئيس التنفيذي للمركز، ليستهل مهام عمله منذ بداية شهر مارس الحالي.

ويعد الدكتور ميرة من الكفاءات السعودية الشابة التي سجلت العديد من الإنجازات محليًا ودوليًا خلال مسيرته المهنية التي شملت العمل في المصارف الإسلامية والمصارف الاستثمارية والتأمين (التكافل) بالإضافة إلى قيادة إحدى أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الصناعة المالية الإسلامية التي يمتد نشاطها لأكثر من 45 دولة حول العالم.

كما شارك في عضوية عدد من المجالس الاستشارية واللجان والجمعيات العلمية والمراكز البحثية، وشغل منصب الأمين العام السابق وعضو مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).

وحصل الدكتور ميرة على درجتي الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بالإضافة إلى حصوله على بعض الشهادات المهنية في الالتزام والحوكمة وأسواق المال والتأمين.

وقد ألقى الدكتور حامد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات وله كتابان مطبوعان وعدد من المقالات المنشورة.

وفي إطار مهامه رئيسا تنفيذيا للمركز، يعمل الدكتور حامد ميرة مع مجلس إدارة المركز وفريق عمله لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تصب في تطوير صناعة بدائل مؤسسية لتسوية المنازعات في المملكة، تماشيًا مع رؤيتها 2030 عبر تخفيف تدفق القضايا على المرافق العدلية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.