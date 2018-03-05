أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 4988 نقطة منخفضًا بـ (19 ر15) نقطة وبنسبة 30ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19ر5003 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و113 ألفًا و763 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر41 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و594 ألفًا و787 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 060ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 01ر18 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 4988 نقطة منخفضًا بـ (19 ر15) نقطة وبنسبة 30ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19ر5003 نقطة.
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