مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 4988 نقطة منخفضًا بـ (19 ر15) نقطة وبنسبة 30ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19ر5003 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و113 ألفًا و763 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر41 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و594 ألفًا و787 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 060ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 01ر18 مليار ريال عماني.