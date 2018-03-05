بورصة الكويت تغلق على تباين

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع في مؤشرها السعري 37ر38 نقطة ليصل إلى 9ر6805 نقطة وانحفاض كل من الوزني و(كويت 15) 03ر0 و 1ر0 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 1ر9 مليون دينار كويتي (نحو 03ر30 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر63 مليون سهم تمت عبر 2680 صفقة.