القرن الإفريقي .. إثيوبيا على درب التفكيك

كانت منطقة القرن الإفريقي عبر التاريخ محط أنظار القوى الكبرى في العالم، نظرا لأهميتها الاستراتيجية الممثلة أساسا في إطلالتها على طرق التجارة الدولية، ولكونها نقطة اتصال مع شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط، ما جعلها نقطة جذب دولية، ازداد التنافس عليها، لدرجة تحول إلى صراع في بعض الحالات.

لم يكن التحديد الجغرافي لهذه المنطقة محط إجماع، فهناك من يحصره في ذلك الجزء الممتد على اليابسة الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن على شكل قرن، يضم أربع دول فقط، هي: الصومال وجيبوتي وإيريتريا وإثيوبيا، فيما تمتد المنطقة وفق تحديد أوسع؛ يستند إلى زاوية سياسية واقتصادية، لتشمل دولا أخرى مثل كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

تعود فكرة مشروع القرن الإفريقي الكبير في الفكر الاستراتيجي الأمريكي إلى حقبة الرئيس الأمريكي كلينتون، وتحديدا سنة 1998 مع الأمريكية من أصول إفريقية سوزان رايس، التي طرحت التوسيع من نطاقه لاعتبارات جيواستراتيجية، ولتداخل الحدود والأقليات.

مهما يكن التحديد المعتمد، تبقى منطقة شرق إفريقيا متحكمة في منابع نهر النيل، وحتى إن لم تكن جزءا رئيسا من القرن الإفريقي فهي امتداد حيوي لها، ما جعل دول المنطقة تنتقل تدريجيا في أعين القوى الكبرى من منزلة المصالح الثانوية إلى المصالح الرئيسية.

هذا الاهتمام المتزايد، أدى إلى تغير هادئ لخريطة المنطقة، وبشكل تدريجي. فالقرن الإفريقي كان مسرحا لولادة ثلاث دول أو كيانات جديدة، في العقود الثلاثة الأخيرة؛ صوماللاند "1991" وإريتريا "1993" وجنوب السودان "2011"، ولا تزال الرغبة قائمة في السعي وراء مزيد من التقسيم، وتمزيق الخرائط بغرض تأسيس كيانات جديدة.

التطورات المتلاحقة التي تعرفها الساحة السياسية الإثيوبية منذ سنوات، التي ارتفعت حدتها في الأشهر الأخيرة حد الدفع برئيس الوزراء هايلا ديسالين إلى تقديم استقالته، في 25 من شباط (فبراير) المنصرم، لا تبتعد كثيرا عن هذا الإطار، رغم إصرار البعض على ربطها بشكل حصري ومباشر بالسياق الداخلي فقط.

تعيد الأزمة الإثيوبية إلى الواجهة سؤالا أثار النقاش لعقود من الزمن، يتعلق بجدلية التنمية والديمقراطية. فهذا البلد في شرق إفريقيا كانت مساعدات التنمية الأوروبية تشكل ثلث ميزانيته السنوية، وتحول من بلد فقير شهد سلسلة من المجاعات أودت بحياة أكثر من مليون إنسان إلى أيقونة إفريقيا، وأصبح يسجل منذ سنوات أسرع معدل نمو عالمي، بعد أن كان عام 2000 ثاني أفقر بلد في العالم؛ حيث قفز ناتجه القومي من نحو سبعة مليارات دولار عام 1994 إلى قرابة 62 مليارا عام 2016.

انصب اهتمام الراعين لنهضة أيقونة إفريقيا على الجانب الاقتصادي فقط، فيما غضوا الطرف طيلة مسار الإقلاع عن السياسات الداخلية تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تغلب القبضة الأمنية، وكان لهؤلاء مبرراتهم لمساندة ودعم النظام الإثيوبي الذي كان شريكا أساسيا لهم في ملفات كبرى في المنطقة، كما أن رغبة هؤلاء كانت قوية في إنجاح النهضة الإثيوبية، قصد تقديم صورة إيجابية للعالم، تكشف عن وجود إمكانية لإقامة نموذج اقتصادي ناجح؛ في محيط مضطرب أمنيا وسياسيا.

كل تلك العوامل أسهمت في التغاضي عن سياسة القبضة الأمنية التي اتبعها النظام الحاكم، وهي سياسة استبعدت تحقيق المصالحة السياسية بين الأطراف الإثيوبية، ما مهد لاحقا لاحتجاجات شعبية انطلقت شراراتها الفعلية قبل ثلاث سنوات، وقد بلغت ذروتها مع استقالة الرئيس، وفرض حالة الطوارئ للمرة الثانية في أقل من سنة، ما ينذر بتدهور اقتصادي يوقف عجلة التقدم، ويأتي على ما تمت مراكمته طيلة سنوات النهضة الإثيوبية، ما ستزيد الوضع السياسي صعوبة واحتقانا. فالمشهد الإثيوبي المفعم بتعقيداته الإثنية والعرقية، قد ينزلق إلى أتون موجات من الصراع الداخلي، بين قوميات كثيرة تتفوق من حيث الكثافة السكانية، لكنها تحتج على التهميش السياسي من أقلية تتحكم في مفاصل الدولة، وتدير أغلبية تمثلها معارضة تتوق إلى إشراكها في نظام الحكم، أو تحقيق مطالبها السياسية من خلال استقلالية سياسية، تمكنهم من تحسين حياتهم المعيشية، تحقيقا لمبدأ الكونفدرالية في الدستور الإثيوبي.

إنها الغاية التي من أجلها سكتت القوى الدولية الراعية للنهضة الإثيوبية، عن جانب الحقوق والحريات طيلة السنوات الماضية. فتصاعد التوتر وعجز السلطة المركزية عن تدبير وسائل سلمية سيغذي مشاعر الانفصال لدى أبناء الأقاليم المضطهدة، ما ينذر بكيان سياسي جديد في القرن الإفريقي؛ بغرض مزيد من الضبط للخرائط.

تبقى السبيل الوحيدة أمام الإثيوبيين إن رغبوا في تجنب سيناريو التقسيم، هي الدخول في مسلسل من التسويات الجادة والعميقة والمتبادلة، بين كافة أطراف اللعبة السياسية في البلد، والعمل بشكل متواز على إعادة النظر في معايير التوزيع الاقتصادي والتمثيل السياسي، بما يتناسب مع حجم الجماعات العرقية المتنوعة في هذه الدولة. حتى لا يتكرر السيناريو الكيني في إثيوبيا بعد اختراقها من قبل حركة الشباب الصومالي، التي تعتبر فرعا لتنظيم القاعدة في القرن الإفريقي، خصوصا أن الأوضاع الداخلية مساعدة على ذلك في عديد من المناطق. حينها لن تبقى أمام السلطة الحاكمة أوراق كثيرة، لأن المطالب القبلية والإثنية المشروعة ستختلط بإيديولوجيا التطرف والإرهاب.