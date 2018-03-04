ردا على تهديدات ترمب.. "رابطة السيارات الألمانية" تحذر من حرب تجارية

حذرت الرابطة الألمانية لشركات صناعة السيارات من حدوث تصعيد على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض ضرائب عقابية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وشدد رئيس الرابطة، بيرنهارد ماتيس، رداً على هذه التهديدات في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على ضرورة العمل على تجنب حدوث "حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا في كل الأحوال"، وقال: "إن مثل هذه الحرب التجارية ستسفر عن خاسرين لدى كل الأطراف".

وأكد ماتيس أن قطاع الصناعة يراقب هذا النزاع بقلق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد هدد الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، بفرض ضرائب على السيارات إذا قام التكتل الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية.

وقال ترمب ،عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر : "إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة رسومه وعوائقه الضخمة بالفعل أمام الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال هناك، فإننا سنقوم ببساطة بفرض ضرائب على سياراتهم التي تتدفق بحرية إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ترمب: "إنهم يجعلون الأمر مستحيلاً لبيع سياراتنا هناك، يا له من خلل تجاري كبير".

كما اشتكى ترمب أيضاً من العجز التجاري الذي أرجعه إلى "اتفاقياتنا وسياساتنا التجارية الغبية للغاية"، وقال ترامب: "إن تلك الاتفاقات تقدم الوظائف والثروات الأمريكية إلى دول أخرى استفادت منا لسنوات"، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس السبت أن "الهدف الرئيسي لهجمات ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي هو ألمانيا".

ويعتقد بيتر نافارو، أحد كبار مستشاري التجارة في إدارة ترمب، ان حصة شركات صناعة السيارات الأمريكية السوقية سرقت في الولايات المتحدة جراء استيراد أعداد كبيرة من السيارات الأوروبية، فيما يجري تقليص عدد السيارات الأمريكية التي تباع في ألمانيا، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

وفي عام 2017، تم بيع حوالي 1.35 مليون سيارة ألمانية جديدة في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 1%، وفقاً للرابطة الألمانية لصناعة السيارات.

وتوقع الرئيس السابق للرابطة الألمانية لصناعة السيارات، ماتياس فيسمان ، أن "مبيعات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة واصلت الارتفاع عام 2018".

وجاءت تصريحات ترمب على "تويتر" بعد أن أعلن يوم الخميس الماضي عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب المستورد و 10 في المئة على فئات واسعة من واردات الألمنيوم مما دفع الشركاء التجاريين إلى النظر في اتخاذ تدابير انتقامية.

وتفاخر ترمب في وقت لاحق بأن الحروب التجارية "جيدة، ومن السهل الفوز فيها".

وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية، الكسندر وينترستين، إن الاتحاد الاوروبي يستعد لهذا الوضع منذ "فترة طويلة".

وقال وينترستين إن قراراً بهذا الشأن يمكن اتخاذه عندما يجتمع كبار مسؤولي المفوضية يوم الاربعاء المقبل.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي سيقف على استعداد لحماية سوق الصلب المحاصر في أوروبا، في حالة ارتفاع الواردات نتيجة للتعريفات الامريكية، وأن الاتحاد الاوروبي سيسعى إلى تسوية النزاع أمام منظمة التجارة العالمية".

وأشار ماتيس إلى أن "شركات السيارات الألمانية توسع إنتاجها في الولايات المتحدة منذ سنوات، وتوظف أعداداً متزايدة من العاملين هناك أيضاً، وتخفض صادراتها للولايات المتحدة، مضيفاً أن عدد السيارات الألمانية التي تم تصديرها لأمريكا العام الماضي بلغ 494 ألف سيارة أي أقل نحو الربع عن عام 2013".