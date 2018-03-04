المالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية المصرية ، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر15 مليار جنيه - الدولار يساوي 17.59 جنيه بسعر صرف اليوم -. وذكرت المالية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم ، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 250ر7 مليار جنيه بمتوسط عائد 989ر17%، فيما بلغ أعلى عائد 088ر18%، وسجل أقل عائد 69ر17% ، مفيدة أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوماً بقيمة 250ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد 011ر17%، في حين سجل أعلى عائد 091ر17%، وأقل عائد 75ر16%. يذكر أن المالية المصرية أعلنت عزمها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 750ر129 مليار جنيه وذلك خلال الشهر الحالي .