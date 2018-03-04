68 مليون ريال صافي أرباح "مبكو" خلال العام المالي 2017

أعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2017 (اثنا عشر شهراً) حيث حقق صافي ربح بلغ 68,131 مليون ريال فيما بلغ اجمالي الربح 186,110مليون ريال بارتفاع قدره 41.76 % وبلغ صافي الربح التشغيلي 95,833 مليون ريال بارتفاع قدره 182.75% عن العام 2016.

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية إلى تسجيل ربح غير مكرر خلال نفس الفترة من العام السابق وقدره 91.96 مليون ريال ناتج من تعويض نزع ملكية أرض وما عليها من إنشاءات، بالإضافة إلى انخفاض القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة، بالرغم من ارتفاع مجمل الربح والربح التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بسبب انخفاض قيمة الأموال المقترضة ومعدل المرابحة على الاقتراض. تعود الأسباب الرئيسية لزيادة مجمل الربح والربح التشغيلي إلى الزيادة في قيمة وكمية المبيعات ومتوسط أسعار البيع وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وزيادة الإيرادات الأخرى، بالرغم من الزيادة في تكلفة المبيعات للطن