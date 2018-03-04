ولي العهد يصل القاهرة في زيارة رسمية لمصر

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى القاهرة اليوم، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد في مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات في المطار، صحب الرئيس المصري ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

ويضم الوفد المرافق لولي العهد معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى ووزير الدولة لشؤون أفريقيا الأستاذ أحمد قطان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانا اليوم عن مغادرة ولي العهد وقال في بيانه : بيان من الديوان الملكي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد 16 / 6 / 1439هـ الموافق 4 / 3 / 2018م لزيارة جمهورية مصر العربية، وذلك استجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها بفخامته، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حفظ الله سموه في سفره وإقامته،.