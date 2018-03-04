كارينيو: النصر أهم المواعيد المثيرة .. أنتظره

أكد الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب فريق الشباب لكرة القدم، أن إدارة النادي لم تتناقش معه في ملف تجديد تعاقده لموسم آخر حتى الآن، وقال لـ"الاقتصادية": حتى هذه اللحظة لم يصلني أي شئ رسمي من طرف مسيري النادي، في الواقع تفكيري خلال المرحلة الحالية ينصب على التحضير للمواجهات الأربع المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين، وبعدها لكل حادث حديث".

وتابع "الانتصار الذي تحقق على حساب الاتحاد 3/ 0 في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، يمثل دفعة معنوية هائلة بداية من المباراة المقبلة أمام النصر ضمن الجولة المؤجلة من المرحلة الـ18، وقال "مواجهة الأصفر تعتبر من أهم المواعيد التي تنتظرنا، ستكون المقابلة مثيرة جداً".

وعن التحضيرات التي تسبق نزال النصر، قال "التحضير سيأتي مشابها لأي لقاء آخر، سنعكف على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، ومن بعد نضع النهج المناسب الذي سيمكننا من حصد النقاط ومواصلة العروض الجيدة".

وأشار كارينيو، إلى أنه رغما عن الظروف الصعبة بسبب الغيابات لبعض العناصر المهمة في فريقه مثل: الجزائري جمال بلعمري، وهتان باهبري، إلا أنه يثق في زملائهم، وقال "بالفعل نفتقد عناصر مؤثرة لكن لدينا أسماء أخرى نعتمد عليها ونرى أنها ستؤدي الأدوار المطلوبة وتقدّم العروض المنتظرة كما أننا سنجتهد لتجهيز اللاعبين بالكيفية التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة".

ميدانيا، عاود الفريق تدريباته أمس تحضيرا لمواجهة النصر، بعد الراحة التي تحصّل عليها اللاعبون ليوم عقب الانتصار على الاتحاد 3/ 0، حيث شهدت التدريبات مشاركة الثنائي ناصر الشمراني وحسن معاذ، بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب السعودي في نزاله أمام العراق في البصرة في اللقاء الودي الذي انتهى لصالح الثاني 4/1، في إطار المساعي لرفع الحظر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الملاعب العراقية في أذار (مارس) الحالي.

يشار إلى أن اللاعب السابق عبده عطيف، وجد في النادي قبل تدريب الأمس.