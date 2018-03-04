خاطف .. النصر

استعاد فريق النصر لكرة القدم، جزءا من عافيته، وخطف فوزا صعبا عن طريق البديل محمد السهلاوي في الزمن بدل الضائع، أمام الرائد 4/ 3، أمس في ختام الجولة 23 في الدوري السعودي للمحترفين.

وأزاح النصر (34 نقطة) الفيصلي (33 نقطة) من المركز الثالث، مستفيدا من خسارة الأخير أمام الهلال 0/ 1، فيما تجمد الرائد عند (17 نقطة).

النصر تعرض لهزة قوية في الجولة الماضية بالخسارة أمام الباطن 0 /3، وأعقبها الخروج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أيضا على يد الباطن أيضا بالخسارة 0/ 1، فبدأ المباراة مهزوزا، حيث استقبلت شباكه هدفا مبكرا من الرائد عبر مدافعه البرازيلي إيلي سابيا إثر كرة رأسية (6)، إلا أن الكونغولي جونيور كابانجا أدرك التعادل للنصر مستغلا كرة داخل الصندوق الأحمر (32).

ومنح البرازيلي ليوناردو النصر التفوق من ضربة جزاء (55)، وعززه كابانجا من تسجيل الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (58).

إلا أن الرائد لم يسلم الرأية، فنجح بتقليص الفارق بتسجل الهدف الثاني عن طريق أديسون تراباي(68)، ثم أدرك سلطان السوادي التعادل بالهدف الثالث (75)، ولكن السهلاوي الذي حل بدلا عن فرجاني ساسي من تسجيل الهدف الرابع بعد أن فشل حارس الرائد في إبعاد الكرة الركنية فترجمها هدفا خطف من خلاله النصر إلى فريقه بعد أن عانى كثيرا من تحقيق الفوز في المباريات السابقة (91).

يشار إلى أن السهلاوي عادل المهاجم عمر السومة لاعب نادي الأهلي بعشرة أهداف، بفارق هدف عن التشيلي روني فرنانديز مهاجم الفيحاء الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا.