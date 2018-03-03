العراق يقر ميزانية عام 2018 بقيمة 88 مليار دولار

قال نواب إن البرلمان العراقي أقر اليوم السبت ميزانية الدولة على الرغم من مقاطعة النواب الأكراد لجلسة التصويت احتجاجا على مخصصات إقليم كردستان العراق.

وأقر البرلمان الميزانية بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار) بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل.

وقال النواب إن الميزانية تتوقع إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار (77.6 مليار دولار) وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليار دولار).

وتشمل صادرات النفط المتوقعة التي تقدر بنحو 3.8 مليون برميل يوميا 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقالت المشرعة الكردية أشواق الجاف "قاطعنا التصويت وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق تماماً بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان".

وتخفض الميزانية حصة حكومة إقليم كردستان إلى 12.67 بالمئة من 17 بالمئة كانت تخصص للإقليم منذ الإطاحة بصدام حسين.

وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، وقد تجاوزت 3.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي لكن تراجع أسعار النفط الخام عالميا إضافة إلى تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية أضرت بميزانية الدولة.

وتلقى العراق وعودا بتوفير 30 مليار دولار، معظمها على هيئة تسهيلات ائتمان واستثمارات، من حلفاء في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في دولة الكويت الشهر الماضي. لكن هذا يقل بكثير عن 88 مليار دولار تقول بغداد إنها تحتاجها للتعافي من الحرب على تنظيم داعش التي استمرت ثلاثة أعوام.

(الدولار=1181 دينارا عراقيا)