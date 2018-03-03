البرلمان العراقي يوافق بالأغلبية على الميزانية العامة للدولة

وافق البرلمان العراقي بالأغلبية اليوم السبت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام .2018

واستأنف البرلمان اليوم جلسة عامة لاستكمال التصويت على فقرات الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، بعد تأخير استمر أشهر على خلفية عدم الاتفاق في مسائل تتعلق بموضوع حصة إقليم كردستان، وخطط اعادة الاعمار في المناطق المتضررة من جراء العنف.

وأقر البرلمان العراقي أول أمس الخميس 12فقرة من الموازنة من أصل 48 فقرة، كان أبرزها الاتفاق على مخصصات النفقات العامة في الموازنة التي تجاوزت مبلغ 104تريليون (88 مليار دولار) و158مليار دينار عراقي، فيما يبلغ أجمالي العجز في الموازنة أكثر من 12تريليون و514 مليار دينار عراقي.

وتم الاتفاق على اعتماد سعر برميل النفط 46دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ ثلاثة ملايين و880ألف برميل يوميا منها 250ألف برميل يوميا من حقول كردستان.