بنك البلاد شريك التمويل في معرض «بيتك جاهز»

يشارك بنك البلاد كــ "شريك التمويل" في معرض "بيتك جاهز" تحت رعاية خالد العامودي المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، الذي تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض خلال الفترة من الأول حتى الرابع من آذار (مارس) 2018.

وتأتي مشاركة بنك البلاد في معرض "بيتك جاهز" ضمن إطار مساهمته بدعم القطاع العقاري في المملكة واستمرارا للدور المهم الذي يلعبه في تلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري التي يقدمها البنك لعملائه لامتلاك منزل أو أرض أو شقة ضمن المزايا المتعددة المقدمة.

هذا وسيقدم البنك لزوار جناحه خلال فترة انعقاد المعرض عددا من العروض الحصرية، كما يقدم لعملائه السهولة والمرونة في عملية التسديد بما يتناسب مع إمكاناتهم المادية ومداخيلهم.

وفي هذا الصدد، صرح إيهاب حسوبه مدير عام مجموعة مصرفية الأفراد ببنك البلاد بقوله "إن مشاركة البنك في معرض بيتك جاهز تأتي في إطار حرصه واهتمامه المستمر والدائم على الوجود في مثل هذه الفعاليات، التي تعد حدثا قيما للمهتمين بالقطاع العقاري وسعيا للقرب من عملاء البنك الباحثين عن أحدث الوسائل لتملك العقار المناسب".

يذكر أن بنك البلاد، يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد، التي يتجاوز عددها 150 فرعا وخمسة مراكز مبيعات ذاتية في (الرياض ـــ جدة ـــ الظهران ـــ تبوك ـــ والخرج) تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، وفرع مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الذي يعمل على مدار الساعة إضافة إلى أكثر من 179 مركزا لخدمات الحوالات المالية "إنجاز"، يدعمها شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها 900 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل البلاد نت www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 أو بواسطة جميع قنوات التواصل الاجتماعي عبر منصات تطبيقات "تويتر"، "فيسبوك"، "انستجرام" و"لينكد إن" و"سناب شات"، وذلك خدمة لعملاء "البلاد" وتلبية لجميع احتياجاتهم المصرفية.