خادم الحرمين الشريفين يكرم البنك الأهلي لشراكته في منتدى الرياض الإنساني الدولي

كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز البنك الأهلي لجهوده في تنمية العمل الخيري والإنساني ودعمه كشريك المسؤولية المجتمعية لمنتدى الرياض الإنساني الدولي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويعد أحد أهم الفعاليات الإنسانية الدولية، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح المنتدى الذي أقيم بتنظيم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الفترة من 26 إلى 27 شباط (فبراير) 2018 في مدينة الرياض.

وثمن سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المنتدى الإنساني المُهم الذي يقف على أبرز المستجدات الإنسانية في العالم ويعنى بتطوير العمل الإنساني الدولي ضمن جهود المملكة الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مُعربا عن اعتزاز البنك كونه شريك المسؤولية المجتمعية لمنتدى الرياض الإنساني الدولي وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك في تنمية القطاع الخيري والإنساني ومساهمته في المُبادرات الوطنية.

وتأتي رعاية البنك الأهلي للمنتدى متماشية مع دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يعد البنك الأهلي أحد أهم ركائز الخدمة الاجتماعية في السعودية من خلال تبنيه عددا كبيرا من المبادرات الإنسانية والحرص على دعمها، كما تندرج ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" التي تسعى إلى تمكين جميع شرائح المجتمع بجانب تفعيل العمل الخيري والإنساني والعمل التطوعي وفق برامج تنموية مبنية على منهج علمي ومؤسسي قابل لقياس النتائج وأثره الاجتماعي.

ويسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية وبناء حلول مستدامة وتأصيل مفهوم العمل الإنساني الدولي وتطويره كونه مهمة نبيلة تدفع للوصول إلى حل دائم وسلام دولي، في حين تسعى الجهود الوطنية والإنسانية للمملكة لإيجاد بيئة ملائمة لإيصال المساعدات وتجاوز الصعوبات في الدول، التي تشهد نزاعات أو توترات سياسية.

يذكر أن البنك الأهلي أطلق عديدا من المبادرات في إطار دعمه ومساهمته للأعمال الاجتماعية والتطوعية في المملكة ومن ضمنها تنفيذ مشاريع إنسانية وتطوعية للمراكز الوطنية الفاعلة والجمعيات الخيرية وغيرها من اتفاقيات الشراكة والتعاون لتمكين المجتمع والمساهمة في تنمية القطاع الخيري والإنساني.