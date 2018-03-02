ترمب يريد معاملة الشركاء التجاريين بالمثل في مجال الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة انه يعتزم فرض "رسوم جمركية على أساس المعاملة بالمثل" على الواردات القادمة من كافة الشركاء التجاريين من اجل خفض العجز التجاري الأميركي.

وقال ترامب غداة اعلان عزمه فرض رسوم مرتفعة على واردات الفولاذ والألومنيوم هددت الدول المعنية بالرد عليها، "عندما يفرض بلد على واردات منتجاتنا رسوماً، لنقل 50%، وتكون الرسوم التي نفرضها نحن صفراً على المنتج نفسه الداخل إلى بلدنا، فهذا ليس عادلاً ولا ذكياً". وأضاف "سنبدأ قريباً فرض رسوم على أساس المعاملة بالمثل وسنفرض الأمر نفسه مثلما يفرضون علينا. لا خيار مع عجز تجاري من 800 مليار دولار".

وبعد إثارة غضب شركاء اميركا التجاريين بتصريحاته حول الفولاذ والألومنيوم، يهدد اتخاذ خطوة اضافية بفرض رسوم على أساس المعاملة بالمثل على كل السلع والدول، بالقضاء تماما على أسس نظام التجارة العالمي.

ويقول اقتصاديون ان مثل هذه الخطوات تضر بالعمال الأميركيين والقطاع الصناعي ولا سيما بقطاعي السيارات والدفاع العملاقين.

وقد يتسبب ارتفاع سعر الواردات في زيادة التضخم والحد من النمو.

عندما فرض الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش رسوما من 30% على الفولاذ في 2002، بينت دراسة ان ذلك تسبب بخسارة 200 ألف وظيفة أميركية. وألغيت هذه الرسوم بعد 18 شهرا عندما خسرت الولايات المتحدة دعوى امام منظمة التجارة العالمية.