وزير مالية فرنسا: أوروبا سترد بقوة على الرسوم الأمريكية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة إن "أوروبا سترد بشكل مشترك وقوي إذا مضت إدارة ترامب قدما في خطط لفرض تعرفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم".

وأبلغ لومير الصحفيين "جميع الخيارات على الطاولة"، مضيفاً أن واشنطن يجب أن تتوقع "رداً قوياً وأحادي الجانب ومنسقاً من الاتحاد الأوروبي".

وقال لومير "تلك الإجراءات الأحادية الجانب غير مقبولة".

وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي والشركات الأوروبية مثل فالوريك وأرسيلور" في إشارة إلى أرسيلور ميتال الأوروبية لإنتاج الصلب ومقرها لوكسمبورج".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه سيعلن رسمياً الأسبوع القادم عن "رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم" على الرغم من أن مسؤولين بالبيت الأبيض قالوا في وقت لاحق "إن بعض التفاصيل ما زالت بحاجة إلى تعديلات".