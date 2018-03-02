الأسهم الأمريكية تهبط بشدة بفعل مخاوف من حرب تجارية

هبطت الأسهم الأمريكية بشكلٍ حاد في بداية جلسة التعاملات اليوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن الرئيس دونالد ترامب أطلق حربا تجارية عالمية بوعده فرض تعرفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 278.93 نقطة، أو 1.13 % إلى 24330.05 نقطة بينما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 21.96 نقطة، أو 0.82% إلى 2655.71 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 78.61 نقطة، أو 1.09 % إلى 7101.95 نقطة.

