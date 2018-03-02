الدولار يهبط مقابل الين بعد تصريحات رئيس المركزي الياباني عن إنهاء التيسير النقدي

هبط الدولار مقابل الين وتراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية اليوم الجمعة بفعل تصريحات من محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا عن خروج محتمل من سياسة التيسير النقدي الشديد.

وقال كورودا إن البنك المركزي سيدرس الخروج إذا تحقق التضخم المستهدف خلال السنة المالية 2019.

وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 105.825 ين وتراجع معدل ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية التي أجلها عشر سنوات ليسجل زيادة قدرها نقطتي أساس عند 0.070 بالمئة بعد أن كان لامس 0.080 بالمئة.