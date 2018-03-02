الذهب يرتفع بفعل قرار ترمب فرض رسوم واردات الصلب والألومنيوم

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل مخاوف بشأن حرب تجارية وشيكة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1316.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه إلى ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بعدما تراجع 0.9 بالمئة إلى الآن.

وهبطت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير كانون الثاني عند 1302.61 دولار للأوقية في الجلسة السابقة تحت ضغط من توقعات بالمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما هو متوقع هذا العام.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنحو واحد بالمئة إلى 1317.7 دولار للأوقية اليوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.41 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين عند 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.40 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ الرابع من يناير كانون الثاني عند 950.50 دولار للأوقية يوم الخميس.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 991 دولارا للأوقية بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 25 يناير كانون الثاني 2017، والذي بلغ 5.1 بالمئة.