ماي: بريطانيا تنوي الدخول في شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إن "بريطانيا قد تدخل في شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، مع ترتيبات سلسة إلى حد كبير للجمارك على الحدود بما يقلل أي تأخيرات في الموانئ والمطارات".

وأضافت ماي أن "الجانبين قد يبحثان نظاماً تقبل بمقتضاه بريطانيا التعرفات الجمركية التي تحددها أوروبا للبضائع المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يتم تطبيق تعرفات مختلفة للبضائع المرسلة إلى بريطانيا".

