الين يرتفع مع سيطرة مخاوف من نشوب حرب تجارية على الأسواق

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار اليوم الجمعة في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون العملة الأمريكية مع سيطرة احتمالات نشوب حرب تجارية على أسواق العملة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جديدة ضخمة على واردات الصلب والألومنيوم.

كما فاجأ محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا أسواق العملة بقوله إن "البنك المركزي سيدرس إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير إذا بلغ التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك في السنة التي ستنتهي في مارس 2020"، مما ساعد الين على الارتفاع مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.

وتراجع الدولار بعد تصريحات كورودا ليسجل انخفاضاً حاداً من أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد أن تسبب قرار ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم في انتهاء زخم موجة تعافِ للعملة الأمريكية استمرت أسبوعاً.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية نحو نصف بالمئة إلى 89.925 .

وتراجع الدولار نحو 0.5 % إلى 105.75 ين بعد أن لامس مستوى 105.70 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو الأدنى منذ 16 فبراير.

مقابل اليورو والاسترليني، ارتفع الين 0.3 و0.5% بالترتيب.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 % إلى 1.23180 دولار.