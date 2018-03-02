تراجع معدل البطالة في اليابان للمرة الأولى منذ شهرين

سجلت اليابان أول تراجع لمعدل البطالة في البلاد منذ شهرين، حيث تراجعت البطالة بنسبة 4ر2% في شهر يناير مقارنة بـ 7ر2% في شهر ديسمبر.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في يناير وصل إلى 62ر65 مليون شخص بزيادة قدرها 920 ألف شخص أو 4ر1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وما تزال أشكال العمالة غير المستقرة، ولا سيما بين النساء والشباب، من أكثر القضايا إلحاحًا في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الوزارة إن نسبة العمال المؤقتين والعمال غير المتفرغين بلغت 38% في يناير.

وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة العمل بأن فرص العمل، التي تقاس كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل، لم تتغير عند 59ر1% في يناير، مما يشير إلى نقص خطير في عدد العمال بين السكان الذين ترتفع بينهم نسبة المسنين.

