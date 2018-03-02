نيكي يتضرر من مخاوف بشأن حرب تجارية وإنهاء التيسير النقدي

هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الجمعة مع تضرر أسهم شركات صناعة الصلب والسيارات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة واردات على الصلب والحديد.

كما تضررت معنويات المستثمرين بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا قال فيها إن البنك سيدرس إنهاء سياسة التيسير النقدي إذا تحقق معدل التضخم المستهدف خلال السنة المالية 2019.

وأغلق نيكي منخفضا 2.5 بالمئة إلى 21181.64 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 فبراير شباط. ونزل المؤشر 3.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمئة إلى 1708.34 نقطة مع هبوط جميع قطاعاته الفرعية البالغ عددها 33 قطاعا.

وتضررت أسهم شركات الصلب والألومنيوم بعد أن قال ترامب إن بلاده ستفرض رسوما نسبتها 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم وإنها ستعلنها رسميا الأسبوع المقبل.

وهبط سهم نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال 3.8 بالمئة بينما انخفض سهم جيه.إف.إي 2.8 بالمئة وكوبي ستيل 2.7 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات السيارات، التي تستهلك كميات كبيرة من الصلب والألومنيوم، بفعل المخاوف بشأن احتمال ارتفاع التكلفة للمستهلكين.

وهوى سهم هوندا موتور 3.8 بالمئة وتويوتا 2.4 بالمئة وسوبارو 2.1 بالمئة ونيسان 1.4 بالمئة ومازدا 2.9 بالمئة.