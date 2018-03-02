بعد مخاوف من تسريع وتيرة «رفع الفائدة» الأمريكية .. تراجع عام للأسواق الآسيوية

سجلت أغلب أسواق المال الآسيوية تراجعا خلال تعاملات أمس، في أعقاب تراجع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات البارحة في بورصة وول ستريت بنيويورك، وذلك على خلفية المخاوف من تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع أسعار النفط.

كما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الجديد أمام لجنة المصارف في مجلس النواب الأمريكي.

وفي اليابان تراجعت أسعار الأسهم في أواخر تعاملات الصباح على خلفية خسائر الأسهم الأمريكية البارحة الأولى، وارتفاع الين أمام العملات الرئيسة الأخرى، ما يقلل القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الأسواق الخارجية. وتراجع أغلب أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، حيث تراجع سهم شركة سوني كورب بنسبة 2 في المائة في حين تراجع سهما "باناسونيك" و"كانون" بنحو 2 في المائة، وتراجع سهم "ميتسوبيشي إلكتريك" بنسبة 1 في المائة، وتراجع سهم "سوفت بنك" بأكثر من 1 في المائة.

ومن بين شركات السيارات تراجع سهم "تويوتا" لصناعة السيارات بنحو 2 في المائة، في حين تراجع سهم منافستها "هوندا" بنحو 1 في المائة خلال التعاملات.

وارتفع سهم "ياهو اليابان" لخدمات الإنترنت بنسبة 2 في المائة بعد تراجعه أمس، في أعقاب صدور تقارير إخبارية عن اعتزام شركة "ألتابا"، ثاني أكبر مساهم في "ياهو اليابان"، اعتزامها بيع حصتها فيها.