"جنرال إلكتريك" تخطط لإنتاج أكبر تربين بحري في العالم يعمل بالرياح

تسعى شركة جنرال إلكتريك إلى استثمار أكثر من 400 مليون دولار على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة لتطوير أكبر تربين بحري في العالم يعمل بالرياح، وستكون قدرته 12 ميجاوات وينتصب بطول 260 متراً.

وقالت الشركة في بيان: "إن التربين هالياد-إكس بشفراته التي تمتد لمسافة 107 أمتار، أو أطول من ملعب لكرة القدم، سيولد كهرباء تلبي حاجات ما يصل إلى 16 ألف أسرة".

وقال جون فلانيري الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك: "نريد أن تكون لنا الريادة في التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي للطاقة".

وستقوم وحدة الطاقة المتجددة في جنرال إلكتريك بتطوير وتصنيع التربين الجديد في فرنسا، وتهدف إلى بدء مرحلة التشغيل التجريبي في 2019 والبدء بتصدير التربينات الأولى في 2021.

وجنرال إلكتريك لاعب عالمي رئيسي في تربينات الرياح البرية،‬ ودخلت سوق تربينات الرياح البحرية من خلال استحواذها على ألستوم الفرنسية في 2015.

وقالت الشركة: "إن التربين الجديد سيكون أكبر بنسبة 30 بالمئة من أقرب منافسيه".

