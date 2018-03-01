الدفاع المدني: انخفاض ملحوظ في نسبة الحرائق خلال 2017

أكد العقيد عثمان الدباس رئيس لجان فعاليات الدفاع المدني، وجود انخفاضا ملحوظا في نسبة الحرائق في المملكة في 2017، بسبب ارتفاع الوعي في المجتمع، والبرامج التوعوية.

وقال العقيد الدباس لـ"الاقتصادية"، إن المديرية العامة للدفاع المدني تمتلك خططا تفصيلية من أهمها تعزيز الوعي الوقائي لمكافحة المخاطر، بما ينعكس على حماية المجتمع وحماية وسائل الاتصالات والمواصلات وحماية الثروة الاقتصادية، وضمان استمرار العمل في جميع المنشآت الحكومية والأهلية.

وأوضح الدباس أن أسباب الحرائق تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الأنشطة التجارية والأنشطة المهنية وكثافة السكان.

وأشار إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال في نشر برامج التوعية أتى ثماره، حيث ارتفعت درجة الوعي عند المواطنين والمقيمين على السواء.

وأضاف أن شرائح الألومنيوم المصنعة "الكلايدنج" مصرح باستخدامها وفق مواصفات الدفاع المدني والمواصفات القياسية السعودية والأمانات ووزارة التجارة، مشيرا إلى وجود تجاوزات من قبل المخالفين.

ومن جانب آخر، رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أمس, احتفال مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني", وافتتح المعرض المصاحب الذي يقام بعنوان "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة".

وبيّن اللواء علي الدعيج مدير الدفاع المدني في منطقة الرياض, أن اليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية من المخاطر بأنواعها جميعا والحفاظ على سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحرص على المشاركة في تفعيل البرامج التوعوية بمشاركة المؤسسات المجتمعية، وتسعى إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة والتأكيد على تفاعل الأفراد الذين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح عمل الدفاع المدني، منوها بإسهام الفعاليات في رفع مستوى الوعي ومشاركة الخبرات والتجارب.

