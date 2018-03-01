ترامب: أمريكا ستفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس: "إن الولايات المتحدة ستفرض الأسبوع القادم تعريفات جمركية قدرها 25 % على واردات الصلب، و10 % على الألمنيوم المستورد".

وفي اجتماع مع مسؤولين صناعيين أمريكيين تعهد ترامب بإعادة بناء صناعتي الصلب والألمنيوم، قائلاً: "إنه حان الوقت لإتخاذ إجراء حاسم لوقف فيض المنتجات إلى الولايات المتحدة".