آل الشيخ يفتتح بطولة الرياضات الإلكترونية

افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي آل الشيخ، اليوم، بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية التي تقام فعالياتها في مركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض، الواقع في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل الموافق 3 مارس الجاري.

وفور وصول الرئيس إلى مقر البطولة، قام بجولة تفقدية على الصالة المعدة لإقامة المباريات، والتقى عددًا من اللاعبين المشاركين والجماهير الموجودة، إضافة إلى اطلاعه على الفعاليات المصاحبة التي يقيمها اتحاد الرياضة المجتمعية للعائلات في الساحات الخارجية.

ويشارك في هذه البطولة عدد 1614 مشاركًا ومشاركة، وتقام منافساتها بنظام التصفيات الأولية لمدة يومين، على أن يكون يوم السبت مخصصاً للتصفيات النهائية وتحديد الفائزين، حيث تنافس في اليوم الأول (الخميس) 1024 لاعبًا ولاعبة في لعبة FIFA18 تأهل منها 512 مشاركاً لتصفيات اليوم التالي (غداً الجمعة)، حيث خصص للفائز بالمركز الأول في هذه اللعبة سيارة من نوع جيب لاندكروزر، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال (مقدمة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية)، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على سيارة من نوع كامري، أما المركز الثالث فسيفوز بسيارة من نوع كورولا، فيما سينال صاحب المرتبة الرابعة سيارة من نوع "يارس"، فيما يتنافس 40 لاعبًا ولاعبة في لعبة league of legend موزعين على 8 فرق، في كل فريق 5 لاعبين، ويصل مجموع جوائز هذه اللعبة إلى 100 ألف ريال، حيث سيكون نصيب صاحب المركز الأول 50 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني 25 ألف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثالث على 15 ألف ريال، والمركز الرابع على 10 آلاف ريال، أما في لعبة tekken ، فسيشارك فيها 200 لاعب، وتبلغ قيمة جوائزها 20 ألف ريال، وسيخوض 200 آخرين تنافسًا مثيرًا في لعبة super smash، التي تبلغ جوائزها 20 ألف ريال، وأخيرًا في لعبة Mario kart سيشارك 150 متسابقًا، يحصل الفائز فيها على جوائز قدرها 10 آلاف ريال.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية قد أقام عددًا من الفعاليات المصاحبة جذبت العديد من الزوار، حيث تم توفير ألعاب إلكترونية متعددة، إضافة إلى وجود ملاعب كرة قدم مصغرة.

