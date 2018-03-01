القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة الجازي الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية عزاء ومواساة لأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.



وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح - رحمها الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة وللشعب الكويتي الشقيق، بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.

وقال ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح - رحمها الله - ونعرب لسموكم ولأسرة الفقيدة عن خالص التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب .

