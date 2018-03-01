إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في السعودية

برئاسة الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع تم إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي في السعودية. ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية "وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية. وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي : 1 - إنشاء دار السينما. 2 - رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما. 3 - رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.

وأكد الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع بهذه المناسبة أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومسهما في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين. وأوضح معاليه أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم المحتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي. مبينا أن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم النشاطات والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشيا مع رؤية 2030.