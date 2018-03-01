"الرياض ريت" تدعو الملاك إلى التصويت على زيادة رأس المال من 500 مليون إلى 1.6 مليار ريال

تدعو الرياض المالية مالكي وحدات صندوق الرياض ريت إلى حضور اجتماع مالكي الوحدات المقرر عقده في فندق كمبينسكي في مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 01-07-1439هـ الموافق 18-03-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على زيادة رأس مال الصندوق من (500,000,000) ريـال سعودي إلى (1,633,000,000) ريـال سعودي للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

2- التصويت على الشروط والأحكام المعدلة للصندوق.



ويشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور عدد من مالكي الوحدات يمثل 25% من رأس المال، ولكل مالك وحدة حق حضور الاجتماع وذلك من مالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يسبق اجتماع مالكي الوحدات بحسب الأنظمة واللوائح.



يرجى من كل مالك وحدة إحضار بطاقة الهوية الوطنية والتواجد قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة لاستكمال إجراءات التسجيل ولمالك الوحدات الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الاجتماع. للاستفسار الاتصال على الهاتف التالي:

920012299

البريد الإلكتروني: [email protected]