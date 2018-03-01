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أسواق الأسهم- السعودية

"تداول": القيمة السوقية للأسهم المصدرة في فبراير 1,745.77 مليار ريال بانخفاض 2.57% مقارنة بالشهر السابق

الاقتصادية من الرياض

أعلنت سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس تقرير أداء السوق المالية السعودية خلال شهر فبراير2018 م، وجاء التقرير كالتالي:

في نهاية شهر فبراير 2018م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى   7,418.80 نقطة، منخفضا 231.32  نقطة 3.02% مقارنة بإغلاق الشهر السابق. 

وقد كانت أعلى نقطة  إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 01/02/2018م عند مستوى 7,656.07  نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر فبراير 2018م،  1,745.77    مليار ريال أي ما يعادل (465.54  مليار دولار أمريكي)، مسجلة إنخفاضاً بلغت نســــبته 2.57% مقارنة بالشهر السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر فبراير 2018م، 67.75 مليار ريال أي ما يعادل,  (18.07 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض  بلغت نســــبته 17.34% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* لشهر فبراير 2018م، 3.07 مليار ســــهم مقابل 4.42  مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 30.59%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر فبراير 2018م، فقد بلغ 1.93 مليون صفقة مقابـــل 2.19 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يناير 2018م، وذلك  بإنخفاض  بلغت نســــبته 11.98%.

 * معدلة لجميع إجراءات الشركات خلال الفترة.
 بلغ عدد أيام التداول خلال شهر فبراير 2018م،20  يوماً مقابل23  يوماً خلال شهر يناير 2018 م 

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