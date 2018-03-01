"تداول": القيمة السوقية للأسهم المصدرة في فبراير 1,745.77 مليار ريال بانخفاض 2.57% مقارنة بالشهر السابق

أعلنت سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس تقرير أداء السوق المالية السعودية خلال شهر فبراير2018 م، وجاء التقرير كالتالي:

في نهاية شهر فبراير 2018م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 7,418.80 نقطة، منخفضا 231.32 نقطة 3.02% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 01/02/2018م عند مستوى 7,656.07 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر فبراير 2018م، 1,745.77 مليار ريال أي ما يعادل (465.54 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إنخفاضاً بلغت نســــبته 2.57% مقارنة بالشهر السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر فبراير 2018م، 67.75 مليار ريال أي ما يعادل, (18.07 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 17.34% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* لشهر فبراير 2018م، 3.07 مليار ســــهم مقابل 4.42 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 30.59%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر فبراير 2018م، فقد بلغ 1.93 مليون صفقة مقابـــل 2.19 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يناير 2018م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 11.98%.

* معدلة لجميع إجراءات الشركات خلال الفترة.

بلغ عدد أيام التداول خلال شهر فبراير 2018م،20 يوماً مقابل23 يوماً خلال شهر يناير 2018 م