المحكمة الإدارية تلغي قرار أمانة المدينة وتحكم لصالح "ساسكو"

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنها تلقت بتاريخ 28 فبراير 2018م إخطار من محامي الشركة بصدور حكم قضائي (إبتدائي) لصالحها صادر من المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يتلخص بإلغاء قرار المدعي عليها (أمانة المدينة المنورة) المتمثل في الإمتناع عن تسليم المدعية (شركة ساسكو) القطع المنصوص عليها بالأمر السامي رقم (4/214/م) وتاريخ 8 صفر 1405هـ.

وكانت الشركة قد رفعت دعوى إدارية ضد أمانة المدينة المنورة عن طريق محاميها (مكتب الدكتور/ أسامة القحطاني) والمحالة إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في 29 ذو القعدة 1438هـ تطالب فيها الأمانة بتسليمها عدد (3) مواقع بمنطقة المدينة المنورة تم منحها للشركة بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه والتي إمتنعت الأمانة عن تسليم هذه المواقع للشركة وإستكمال إجراءات تمليكها.

علماً بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي المترتب على هذه القضية في الوقت الحاضر ، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

والله الموفق.