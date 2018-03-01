أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 12/6/1439ه الموافق 28/02/2018م،بمبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 64.94% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
2-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
3-الموافقة على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
4-الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية.
5-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 25-10-2020م، للمرشحين التالية اسمائهم:
-عبدالله بن حمد آل مهذل (عضو مجلس الادارة/ غير تنفيذي)
-أحمد بن سليمان المزيني (عضو مجلس الادارة/ مستقل)
-مشعل بن عميرة العتيبي (من خارج المجلس)
6-الموافقة على مشاركة عضو مجلس الادارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي بممارسة نشاطه المنافس لنشاط الشركة والترخيص له من الجمعية العامة لعام قادم.
7-الموافقة على توصية مجلس الادارة ببيع جزء من اصول الشركة العقارية وهما
-أرض الضباب وتقع بالعاصمة الرياض ومساحتها الاجمالية (595)متر مربع.
-أرض عنيزة وتقع بمدينة القصيم ومساحتها الاجمالية (4,980) متر مربع.
الجمعية العامة لـ "الأسماك" توافق على تحديث اللجان
أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 12/6/1439ه الموافق 28/02/2018م،بمبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 64.94% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
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