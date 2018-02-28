تراجع مبيعات المساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء، تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، على خلاف توقعات المحللين.

وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7% إلى 104.6 نقطة، مقابل 109.8 نقطة في ديسمبر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% فقط.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

ومع التراجع الذي جاء على خلاف التوقعات في المبيعات خلال الشهر الماضي، تراجع مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر 2014، عندما سجل 104.1 نقطة، كما تراجع المؤشر بنسبة 3.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين: "إن هناك شك بسيط في أن يكون التراجع المسجل في عقود البيع خلال الشهر الماضي، سببه انخفاض مخيف في المعروض، والزيادة المفاجئة في فائدة التمويل العقاري، مع تزايد تكلفة شراء مسكن وعدم وجود معروض كاف فإن بعض المشترين المحتملين، إما اختاروا لحين زيادة المعروض خلال الربيع المقبل، أو أجلوا البحث كلياً من أجل الادخار لتقليل الأقساط المستحقة".

وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية يناير الماضي، وصل إلى أقل مستوى له بالنسبة لمثل هذا الشهر على الإطلاق، وأقل بنسبة 9.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن لتعكس تراجع المبيعات في مناطق الولايات المتحدة الأربع، حيث تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 9% خلال الشهر الماضي، وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 6.6% وفي الجنوب بنسبة 3.9%، في حين تراجعت المبيعات في الغرب الأمريكي بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي.

ويتوقع "يوان" وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى حوالي 5.5 مليون وحدة، وهو نفس حجم المبيعات خلال 2017 تقريباً حيث كانت 5.51 مليون وحدة.

في الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 5.8% خلال العام الماضي.

كان تقرير منفصل للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين قد صدر يوم الأربعاء الماضي، وأظهر ارتفاعاً جديداً في مبيعات المساكن القائمة خلال نوفمبر الماضي.

وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة 5.6% إلى ما يعادل 5.81 مليون مسكن، مقابل 5.5 مليون مسكن وفقاً للبيانات المعدلة في الشهر السابق.

وقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين الماضي تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً وعلى عكس التوقعات.

وذكرت الوزارة أن "مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8% إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6% إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقا للبيانات المعدلة في ديسمبر الماضي".

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 3.2% إلى ما يعادل 645 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 625 ألف مسكن وفقاً للتقديرات الأولية للشهر السابق.

وذكرت وزارة التجارة أنه "مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6.1 شهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية".